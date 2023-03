La commerciante Lara: «Ho messo in fuga il ladro con una spranga di ferro»

Lei è la Lara Blehaut, 37 anni, la seconda “eroina” dopo Nadia della lavanderia, ad aver affrontato i ladri a viso aperto. Nadia Mastrilli li aveva inseguiti, senza paura, dopo il secondo colpo in una giornata nella sua lavanderia a gettoni di viale Orsini, a Giulianova, provincia di Teramo. Lara ha fatto di più, ha affrontato il ladro che era entrato nel suo negozio di articoli per gli animali e lavaggio cani in via Genova e l’ha costretto a scappare dopo averlo colpito con una spranga di ferro a un ginocchio. «Ero di là a lavare un cane - racconta - quando ho sentito dei rumori provenire dall’altra parte del negozio, sono corsa e ho visto un giovane che stava cercando di aprire la cassa. Gli ho chiesto “Ma che fai lì?” e lui, con molta naturalezza, mi ha risposto: “Devo aprire la cassa, mi servono i soldi”. L’ho invitato ad andarsene, a non aprire la cassa, ma lui insisteva, mi sono fatta coraggio e ho afferrato una spranga di ferro che ho nel negozio e l’ho minacciato. Poi mi sono messa a gridare e l’ho colpito al ginocchio».

«Credo che non si aspettasse la mia reazione - prosegue Lara - Leggermente zoppicando, si è allontanato farfugliando alcune frasi che non ho capito bene, ma certo non erano complimenti». Salvati i suoi soldi, Lara ha subito avvisato i colleghi. È intervenuta sul sito dei commercianti e ha postato questo avviso: “è entrato nei mio negozio per un tentativo di rapina ma gli è andata male, fate attenzione”. In molti hanno ringraziato e chiesto se per caso il negozio fosse munito di telecamere, ma la risposta è stata negativa. C’è stato invece un altro commerciante che ha postato la foto di un ragazzo che camminava sul lungomare centrale e che aveva in testa un cappellino con visiera ma che non corrispondeva al ladro del negozio di animali. Nel frattempo in via Genova è arrivata una pattuglia di carabinieri.

E si registra anche un intervento dell’assessore al commercio Marco Di Carlo, che, forse non a conoscenza di altri gravi episodi avvenuti negli ultimi temi in città, scrive: «L’accaduto è molo grave, vi consiglio vivamente di fare denuncia alle forze dell’ordine, ciò consentirebbe a queste di intervenire». Diversi cittadini invitano l’assessore a formare pattuglie della polizia locale, impegnate ora nelle multe, e girare per le vie della città, anche a piedi così come richiesto da tempo anche ai carabinieri: qualche pattuglia in più specie di notte e che potrebbe arrivare dalle stazioni limitrofe del territorio della Compagnia dell’Arma. Nadia Mastrilli ribadisce: «Io credo che, anche dopo quello che è accaduto nel mio negozio in pieno centro, ancora affollato, sarebbe il minimo quello di chiedere un po’ di vigilanza in più, da parte dei carabinieri e della polizia municipale». Il sindaco Jwan Costantini, la settimana scorsa, dopo il sopralluogo dei vertici dell’Ater alle case popolari dell’Annunziata dove erano venuti fuori episodi di microcriminalità, aveva annunciato che avrebbe chiesto un incontro al comandante della Compagnia dei carabinieri.