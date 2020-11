Secondo colpo in farmacia: rubati 200 euro, danni ingenti

Scatta il coprifuoco ed escono i ladri a far visita a un'altra farmacia. Un colpo simile a quello di Bellante e molto probabilmente gli autori sono gli stessi. Spaccata notturna con un piccone, la seconda in poche ore, alla farmacia comunale Paolatonio di Sant’Egidio, in provncia di Teramo. I ladri hanno sfondato una delle vetrine della sede farmaceutica con un piccone, per poi entrare all’interno, rubare il registratore di cassa e scappare. Il bottino è di circa duecento euro, oltre i danni alla vetrina antisfondamento abbattuta. Il tutto si è consumato in pochi istanti. A metter in fuga i ladri è stato l’allarme sonoro. Il forte suono ha svegliato e fatto affacciare ai balconi i condomini dell’immobile di via Kennedy, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul posto in pochissimi minuti è intervenuta un’auto dei carabinieri della locale stazione. Purtroppo i malviventi era già scappati facendo perdere le loro tracce. Un’ora prima i banditi avevano fatto “visita” alla farmacia Foschi di Bellante stazione. Rubati duemila euro, tre computer e alcuni farmaci. Ingenti i danni al locale. Poi i due malviventi, come immortalati dalla videocamera di sorveglianza interna ed esterna, sono fuggiti a bordo della loro auto, una Fiat Punto nera, parcheggiata in una via a pochi metri di un’uscita posteriore. Un furto con un modus operandi simile, la farmacia Foschi, l’aveva subito lo scorso 22 aprile.

