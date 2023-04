Sorprende in casa i ladri che cercano di forzare la cassaforte: aggredita e scaraventata contro il muro

Settantenne trova in casa tre ladri che stanno cercano di forzare la cassaforte: urla disperata e viene aggredita. I visi travisati con passamontagna, i tre malviventi erano appena entrati in casa, un appartamento della zona della stazione ferroviaria di Teramo, forzando una finestra si introducevano: mentre stavano provavamo a forzare la cassaforte sono stati sorpresi dalla proprietaria, che vive sola in casa e si e svegliata nel cuore della notte a causa dei rumori.

La donna, ultrasettantenne, si è messa a gridare e i ladri per farla tacere l'hanno spintonata contro il muro coprendole la bocca e sono scappati di corsa da casa prendendo alcuni monili in oro che poco prima avevano arraffato. La donna a causa delle spinte ricevuto ha riportato lievi lesioni guaribili in 5 giorni. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Teramo per i rilievi e le indagini. La donna è molto spaventata ed è in forte stato di choc. È stata accompagnata in ospedale e ora non vuole più stare sola in casa