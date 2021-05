15 Maggio 2021

di Teodora Poeta

Il ginecologo teramano Francesco Ciarrocchi parla per la prima volta dopo la vicenda che lo vede indagato per violenza sessuale. Nella sua voce l’amarezza di un uomo che vorrebbe proteggere innanzitutto le donne alle quali tiene di più: le sue due figlie adolescenti e sua moglie, «in attesa – dice – che si faccia piena chiarezza». «Perché accanto ad ognuno di noi ci sono sempre famiglie che soffrono e sono costrette, loro malgrado, a leggere notizie che spesso non corrispondono alla realtà». Quella realtà sulla quale, adesso, è la magistratura che sta indagando.

Pochi giorni fa è stata chiesta una proroga di sei mesi di indagini, già notificata alla parte offesa, di cui, però, Ciarrocchi non ne è ancora a conoscenza. «A me non è stato notificato niente. Penso che la Procura abbia l’interesse contrario, a chiudere presto», commenta. E invece, pare che siano emersi nuovi elementi da approfondire sui quali continua ad esserci il massimo riserbo. Non si, infatti, se siano elementi forniti in fase di incidente probatorio dalla donna che ha denunciato il ginecologo, com’è probabile, o altro. La Procura non sta lasciando nulla di intentato sia nell’interesse dell’indagato, sia nell’interesse della presunta vittima della violenza sessuale. .

Ciarrocchi, che con il Riesame ha ottenuto la revoca della misura degli arresti domiciliari ma anche la sospensione dall’esercizio della professione privata, con la Asl che già lo aveva sospeso, adesso è tornato sui banchi della Giunta comunale della sua Montorio, dov’è stato eletto a settembre del 2020. Ma come mai questa decisione dopo che nell’immediatezza della notifica della misura cautelare, lo scorso marzo, aveva presentato le sue dimissioni da assessore? «Perché io attualmente faccio questo di professione, essendo stato sospeso dal lavoro», risponde. Ciarrocchi, insomma, per ora ha scelto di dedicarsi alla politica a tempo pieno. «Sono stato eletto dal popolo – prosegue – e la mia vicenda giudiziaria esula dal mio mandato da amministratore. Nessun tribunale mi ha ancora condannato e al momento sono un semplice indagato». In realtà, così come spiega anche il sindaco di Montorio, Fabio Altitonante, «le dimissioni di Ciarrocchi erano sospese e non erano state formalizzate al protocollo. Tra l’altro la sua vicenda giudiziaria è legata alla vita privata, per questo è tornato al suo incarico e noi ci auguriamo che venga fatta chiarezza al più presto».