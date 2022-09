Guida con la patente ritirata da 13 anni e trasporta droga: solo denunciato

Guidava senza patente, che gli era stata ritirata 13 anni fa, è trasportava droga e coltelli. E quando si è accorto di essere seguito da un'auto del Nucleo operativo antidegrado della polizia locale di Teramo, ha tentato di seminare la pattuglia lungo via di campagna a lui più congeniali. Ma poco dopo l'uomo - un 40enne di Teramo - è stato bloccato. La perquisizione, personale e dell'auto, ha permesso di rinvenire una modica quantità di eroina e materiale per il confezionamento di dosi.

Immediata la perquisizione a casa, dove gli agenti hanno trovato altro stupefacente (eroina e hashish), banconote da piccolo taglio, due bilancini di precisione, sostanze e strumentazione per la preparazione, taglio e confezionamento delle dosi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e l'uomo, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, denunciato a piede libero. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi e il conducente sanzionato per con cinquemila euro di multa.