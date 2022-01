Eroina e metadone, arrestati due spacciatori a Martinsicuro e Nereto

Due arresti per droga nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio dei carabinieri della Compagnia di Alba Adriatica, in provincia di Teramo. Presi in flagranza di due spacciatori e segnalati 5 assuntori alla Prefettura di Teramo. Ieri mattina a Nereto, i militari della locale Stazione e del Nucleo Operativo hanno arrestato D. F. 60enne, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso a cedere dosi di metadone a un tossicodipendente. Nel pomeriggio, a Martinsicuro, H. R. A., trentenne, pregiudicato di origini tunisine è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Martinsicuro che, nel corso di una perquisizione, lo hanno trovato in possesso di numerosi dosi di eroina, nonché di materiale per il taglio e il confezionamento di droga. Entrambi saranno processati oggi, con rito direttissimo, al Tribunale di Teramo.

