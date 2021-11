Pulisce la pistola e parte un colpo, donna di 33 anni ferita alla testa: è gravissima

Lunedì 1 Novembre 2021, 09:14 - Ultimo aggiornamento: 10:40

Gravissima una donna di 33 anni, ricoverata in ospedale in condizioni gravi con una ferita di arma da fuoco alla testa. La vicenda risale alle 19 di ieri, quando da un'abitazione di Campli, centro in provincia di Teramo, è giunta la chiamata disperata di soccorso al 118: «Correte, sta malissimo». L'ambulanza si è precipitata sul posto e i medici del pronto soccorso hanno immediatamente avvertito la polizia. La donna è giunta in ospedale in condizioni gravissime ed è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico.

Ieri sera, per tutta la notte, gli investigatori hanno tentato di capire cosa fosse successo realmente. Dalle testimonianze sarebbe emerso che si tratterebbe di un incidente: pare che mentre puliva una pistola semiautomatica, regolarmente detenuta, sia partito un colpo che ha raggiunta la donna alla testa. Da quanto si apprende la 33enne in passato era rimasta coinvolta in un incidente stradale. Un tragico evento che l'aveva segnata profondamente, ma a quanto pare i poliziotti tendono a escludere un gesto volontario come era, invece, circolato fin dai primi momenti. E non ci sarebbero responsabilità di terzi, altra ipotesi subito accantonata. Saranno comunque le indagini della polizia e gli accertamenti tecnici a stabilire con certezza quando accaduto. Sul caso indaga il pm Laura Colica.