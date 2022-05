Donna di 71 anni ferita da una motozappa: è grave in ospedale

Donna di 71 anni ferita dalla motozappa: è grave. Nella tarda mattinata di oggi una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Teramo, ha riposto a una richiesta di soccorso a Valviano, di Cellino Attanasio, in provincia di Teramo. Una donna era stata gravemente ferita da UN mezzo agricolo. Nell'incidente è rimasta coinvolta la 71enne mentre utilizzava una motozappa nei pressi della sua abitazione. La donna, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Val Vomano, è stata travolta dalla motozappa che l'ha ferita gravemente agli arti inferiori, con la gamba sinistra rimasta incastrata tra le zappe. I vigili del fuoco hanno smontato un settore di lame della zappatrice per liberare l'arto. Le prime cure sono state portate dal personale sanitario del 118 di Atri. Sul posto è stata inviata anche l'eliambulanza del 118, con cui la donna è stata trasportata in ospedale.