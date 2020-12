La crisi dei vu' cumprà, con il Covid vendite azzerate. Omar: «Vorrei tornare per sempre in Senegal, ma non ho i soldi per l'aereo»

Ha 63 anni ed è il più anziano vu' cumprà di Teramo. Ogni Natale era abituato a tornare nel suo Senegal, dalla moglie e dai suoi tre figli di 23, 17 e l’ultimo di 5 anni. Ma da tre anni - complice la crisi -non rivede il suo paese a 200 chilometri da Dakar. Quest'annpo ci si è messa la pandemia che con la crisi è un mix terribile. Anti vigilia di Natale è andato in agenzia per acquistare un biglietto aereo, per l’ultima speranza di tornare a casa, ma ha scoperto che gli mancavano ancora 300 euro. «Il biglietto costa 700 ne io ne ho solo 400, come posso fare?», dice Omar.

Un anno fa voleva tornare a casa in maniera definitiva, come ora, ma non c’è riuscito. «Il Natale in Senegal è una festa molto sentita - dice - lo si festeggia assieme, musulmani e cristiani, per tutta la giornata e spesso l’albero è fatto di plastica». Omar porta con sé, oltre al peso degli anni, radi capelli bianchi e uno sguardo afflitto, ha nello zaino piccoli babbi Natale colorati che non riesce a vendere e la solidarietà di qualcuno fatta di qualche spicciolo. Ma le spese, fa sapere, sono tante, tra cui «il cibo e l’affitto». Poi ripensa ai soldi che gli mancano: «Trecento euro - dice - non sono facili a trovare. Io nel Natale non credo più». Un uomo davanti ad una tavola calda lo invita a prendere qualcosa: ha poca fame e scansa il cibo. Ogni tre giorni sente sua moglie al telefono. Sono 15 anni ormai che Omar è in Italia, recentemente tra Teramo e Giulianova. Staziona per il corso, ma non incassa come tutti gli altri vu' cumpreà, solo segni di disapprovazione. Si tira su con una grande confezione di maionese che gli ha regalato il proprietario della tavola calda. «Mi piace», dice. «Sono tre anni che non vado a casa» ripete.

