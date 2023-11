Costruiscono una città in Costa d'Avorio e danno lavoro a 1.500 ragazzi africani

«Quando siamo arrivati a Modeste Gran Bassam, ci siamo trovati davanti a una immensa palude punteggiata da alberi di cocco e ananas, adesso ci sono case e servizi e, quando tutto sarà completato, 25 mila persone abiteranno in questa nuova città». A parlare è Antonio Cichella, geometra di Silvi Marina, in provincia di Teramo, nel centro della località teramana, ex proprietario di un bar, ora direttore del “Caterina Resort”, hotel 4 stelle costruito al centro dell’imponente insediamento abitativo voluto in Africa dai costruttori di Silvi Gabriele e Nicola Schiavone, in società con il collega senegalese Mar. Il progetto prevede la realizzazione di 4 lotti di palazzi di edilizia residenziale, ville, 250 piscine, su aree da 60 mila metri quadri ciascuna, per un totale di 2 mila alloggi, un albergo e uno stabilimento balneare. Il terreno è a dieci chilometri da Abidijan, la città commerciale più grande della Costa d’Avorio, lontana 400 chilometri dalla capitale Yamoussoukro: «Molti appartamenti hanno viste spettacolari sull’oceano e sulla laguna, altri si affacciano sulla strada principale - continua Cichella - insieme ai palazzi realizziamo strade, negozi, facciamo urbanizzazione. Una tempo numerosi imprenditori italiani edificavano qui, poi sono fuggiti. Noi abbiamo cominciato con un investimento mimino, poi ci siamo autofinanziati vendendo le prime case, finora abbiamo importato 10 milioni di euro di materiali italiani. Ovviamente, realizzare opere così grandi è molto facile che da noi a livello burocratico e fiscale. Una delle maggiori soddisfazioni che questa esperienza ci sta dando, è l’impiego di molta mano d’opera locale, ragazzi che non avevano nulla e che forse sarebbero salpati su un barcone alla ricerca di una vita migliore altrove».

Sono 1.500 le maestranze africane che lavorano per l’impresa abruzzo-ivoriana, con l’aggiunta di 80 figure specializzate reclutate dalla nostra regione. «Luoghi incantevoli ma tremendamente poveri - continua il direttore - i giovani che abbiamo assunto non avevano alcuna competenza, abbiamo puntato molto sulla formazione e ora sanno assemblare mattoni, montare impianti elettrici, guidare camion, far funzionare betoniere. Da disoccupati avevano difficoltà a mangiare tutto i giorni, adesso arrivano al lavoro con il motorino o l’auto di proprietà e mettono un po' di soldi da parte. In Italia per i giovani è normale avere una bici, uno scooter, qui sono cose che loro sognano, anche se la vita è molto meno cara. Da queste parti, accontentandosi di pasti semplici, si mangia anche con 75 centesimi al giorno. Formare i giovani, dare loro un lavoro un’occupazione e vedere come se la cavano bene nei rispettivi ruoli è la sfida più grande che stiamo vincendo». Mentre acquirenti africani si insediano nei nuovi appartamenti, Antonio Cichella promuove un flusso in controtendenza dall’Italia all’Africa: «Nel mio resort porterò tanti connazionali - assicura - il mare e la spiaggia meritano davvero di essere visti e vissuti, la struttura è molto accogliente, con spa, vini e cucina italiani, ho convinto a seguirmi qui lo chef Lorenzo Cigliano, un pluripremiato talento della cucina, ex proprietario di un locale storico del mercato Muzii di Pescara. Amici abruzzesi sono già venuti in avanscoperta a Modeste Gran Bassan, hanno trovato l’accoglienza italiana, prodotti abruzzesi, natura incontaminata, dormendo in camere eleganti che costano a massimo 90 euro a notte.

Praticamente e non volevano più tornare a casa».