Al bar e a passeggio senza mascherina: 6 multe. Sanzionato anche un bar

Multe a chi esce senza mascherina e procovba assembramenti e a un noto bar per violazioni ai norme anti Covid-19. Ieri la Volante è intervenuta prima in un bar, già contravvenzionato nei giorni scorsi, poi nel pomeriggio nei pressi di altro locale e al parco di via Tripoti e in corso San Giorgio e ha contestato una serie di infrazioni.

Sanzionate 6 persone per non aver indossato le mascherine, mentre il titolare di un bar di viale Crispi è stato multato per non aver esposto la cartellonistica sull’accesso all’interno del locale ed è stato anche sanzionato un cliente all’esterno sprovvisto di mascherina. Lungo corso San Giorgio, la via dello shppping di teramo, è stato identificato e sanzionato un quarantenne del posto, pure lui sorpreso a passeggiare senza mascherina.

«Con l’operatività da oggi delle limitazioni conseguenti all’inserimento dell’Abruzzo nell' area arancione sin dalle prime ore della mattinata la Volante ha effettuato vari controlli in città per verificare che bar ed esercizi similari ottemperassero alle note prescrizioni che consentono, attualmente, solo l’asporto ma non la consumazione né all’interno né all’esterno dei locali. Non è stata riscontrata violazione» spiega una nota della questura.

