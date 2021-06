Lunedì 28 Giugno 2021, 09:19

Chiuso per Covid-19 un supermercato a Teramo. Quella di abbassare le serrande e far uscire i clienti intorno alle 12.30 di ieri è stata una scelta condivisa tra il direttore, la Asl e il Comune, dopo che erano stati accertatati cinque casi di positività tra i dipendenti. Questa mattina alle 9 l’azienda sanitaria provvederà a sottoporre a tampone molecolare tutto il personale e, solo all’esito di questa ulteriore verifica, il supermercato potrà riaprire. La Asl inoltre rende noto che è opportuno, a questo punto, che tutti i clienti che hanno visitato il punto vendita negli ultimi giorni, da giovedì a ieri, vaccinati e non, che si sottopongano al tampone, per eliminare ogni possibile dubbio e fermare, nel caso di positività, ulteriori diffondersi del contagio.



La voce in città che c’era un piccolo cluster all’interno del supermercato girava già da sabato. Stando a quando si è appreso un primo caso di un dipendente si era verificato giovedì scorso. Circostanza che ha spinto la direzione a chiedere subito i test per tutto il personale. Questa verifica, avrebbe portato alla scoperta di altri 4 casi. E nella giornata seguente, il direttore avrebbe disposto una sanificazione dei locali. Il tutto però, senza però rendere nota la notizia alla clientela che potrebbe aver avuto contatti (sia stretti che tramite le merci) con i lavoratori positivi. E’ opportuno, quindi, che in casi del genere anche i clienti si sottopongano al tampone. In più la Asl sta verificando se i cinque che hanno contratto il virus sono vaccinati.