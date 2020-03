Teramo, 15 nuovi contagi da Coronavirus

Allarme a Teramo, altri 15 casi di Coronavirus. Ad annunciarlo su Facebook è il sindaco del capoluogo, Gianguido D'Alberto. «Dopo numerose sollecitazioni, ripetute e insistenti richieste stanno giungendo alla spicciolata i dati reali, e aggiornati ai nuovi tamponi, sui casi positivi al Covid-19 nel Comune di Teramo. Da una non semplice ricostruzione degli ultimi dati forniti dalla Asl fino alla serata di ieri, come avevamo preannunciato e come immaginavamo, con la comunicazione dell'esito dei nuovi tamponi, il numero dei casi positivi nel territorio cittadino sarebbe pari complessivamente a quindici, sebbene ad oggi abbiamo avuto comunicazione verbale solo di undici persone. Ciò non è ovviamente ammissibile».

«Degli altri al momento il comune non è a conoscenza dei nominativi ma già nella giornata di oggi ne pretenderemo i dati e i riferimenti. Dei quindici casi positivi, undici risultano attualmente in isolamento domiciliare, stanno bene e il servizio di prevenzione della Asl, che ringrazio, ha riferito di aver mappato e tracciato i contatti e la situazione è monitorata e sotto controllo. Purtroppo la giornata di ieri ha visto la scomparsa del primo teramano ufficialmente contagiato dal virus. Si tratta di un uomo ricoverato ad Atri e affetto anche da altre importanti patologie. Alla famiglia va l'abbraccio fortissimo e accorato di tutta la nostra comunità. Vi siamo vicini. Gli altri tre pazienti risultano attualmente ricoverati nei presidi ospedalieri di Atri e Teramo».



«La situazione è ancora in evoluzione, in senso negativo, e con ogni probabilità, visto l'aumento dei tamponieffettuati, per qualche giorno potremmo avere ulteriori incrementi di casi positivi acclarati. Continueremo a pretendere, insieme a tutti gli altri sindaci, che le comunicazioni vengano effettuate in modo tempestivo, certo, esaustivo e completo perché finora il meccanismo di trasmissione dei dati assolutamente e gravemente non ha funzionato. Siamo nella fase più difficile in cui dobbiamo incrementare i sacrifici, continuare a restare a casa e rispettare le stringenti prescrizioni e le misure adottate dal governo, dalla regione e dal comune. Sebbene la situazione sanitaria sia ancora sotto controllo non possiamo e non dobbiamo abbassare la guardia. E soprattutto dobbiamo preservare i nostri ospedali e proteggere il nostro personale sanitario».

