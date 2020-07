Disabile bloccato in montagna: l'elicottero non può partire perché non c'è visibilità

Gruppo di amici, tra cui anche un disabile di 22 anni, si è avventurato oggi lungo un percorso in montagna, verso Prati di Tivo, in provincia di Teramo, arrivato al rifugio Carlo Franchetti, a 2.433 metri di quota, dopo sei ore di cammino, il gruppo ha capito che non ce l'avrebbe fatta a scendere di sotto e vista l'ora - le 17,30 - ha chiamato il 118 chiedendo soccorso per la persona disabile che era con loro. Poi hanno fatto come consigliato dalla centrale del 118: il gruppo è sceso e l'uomo con difficoltà di deambulazione è rimasto al rifugio al sicuro. «Il gruppo è tornato a valle - dice Luca Mazzoremi che gestisce il riìfugio Franchetti - il ragazzo è qui da noi in attesa di essere accompagnato a casa, sta bene e attende i soccorsi». L'elicottero del soccorso alpino e speleologico però non può uscire in volo in quanto il cielo è chiuso e nuvoloso: i piloti attendono che si apra una finestra di sole per potersi levare in volo e poter portare a valle l'uomo. Comunque se non sarà possibile, passerà la notte al rifugio.

18:13

