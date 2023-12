Castelli, morto Vincenzo Di Simone, maestro ceramista e artigiano innovatore

Il maestro della ceramica Vincenzo Di Simone si è spento all’età di 99 anni, lasciando un vuoto nel mondo dell’arte e della tradizione ceramica di Castelli. Di antica scuola, Vincenzo ha dedicato l’intera sua vita all’affascinante mondo della ceramica, emergendo come uno dei più importanti esponenti del settore. La rivista Theducker aveva omaggiato il maestro qualche anno fa con un suggestivo ritratto, sottolineando la sua passione senza tempo per l’arte ceramica. Nell’articolo, veniva descritto come un artigiano innovatore, capace di coniugare la tradizione con la modernità. La sua bottega, in particolare, utilizzava forni “a respiro”, una sua invenzione alimentata con la legna proveniente dai boschi circostanti. Tale denominazione derivava dal suono simile a un respiro che si poteva percepire una volta accesa la legna.

