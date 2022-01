Il carcere di Castrogno chiuso per Covid: positivi 40 detenuti e 4 agenti

Carcere di Teramo chiuso per Covid. Quaranta i detenuti risultati positivi al Covid19 e ora in quarantena. «Come era immaginabile pensare virus è entrato in maniera prepotente anche nell'istituto di pena "Castrogno". Dopo i primi due casi riscontrati domenica scorsa tra i detenuti, giovedì si e proceduto a uno screening di tutti i detenuti ristretti e gli operatori dell'amministrazione penitenziaria e della polizia penitenziaria, riscontrando trentotto positività tra i detenuti e quattro positività tra le fila degli agenti che si vanno ad aggiungere alle dodici pregresse» dice una note del Sappe.

Tutti i detenuti sono stati sottoposti a quarantena, della durata di dieci giorni, mentre quelli risultati positivi sono stati isolati all'interno delle proprie stanze detentive. Da lunedì sono sospesi i corsi scolastici e i colloqui in presenza con familiari. «Nonostante questo terremoto sanitario i detenuti sono collaborativi nell'applicazione delle misure restrittive, la situazione al momento e tranquilla ma questo non deve indurre ad abbassare la guardia poiché gli istituti sono come sempre polveriere pronte a esplodere da un momento all'altro, a maggior ragione in questo particolare momento di pandemia» dice il Sappe che torna a sollecitare »interventi urgenti da parte del Dap affinché assegni al più presto le cinquanta unità mancanti dall'organico dei vari ruoli della Polizia Penitenziaria, tre educatori e altre figure dei ruoli tecnici e nell'immediato per la delicatissima situazione legata alla pandemia e alle sedici unità positive al Covid-19 , di inviare almeno quindici unità di Polizia Penitenziaria di rinforzo anche e sopratutto per garantire il ristoro psicofisico del restante personale che in questi mesi ,con abnegazione e responsabilità hanno rinunciato alla fruizione delle ferie e dei riposi settimanali ed espletando innumerevoli ore di lavorio straordinario per garantire l'ordine e la sicurezza dell'istituto e le attività trattamentali a favore dei ristretti».