Cane impiccato a un trattore: foto choc sui social network. C'è un indagato

C'è un indagato nella vicenda del cane di grossa taglia impiccato ad un trattore a Torricella Sicura, in provincia di Teramo. Sull'episodio stanno facendo luce i carabinieri forestali, diretti dal colonnello Luca Brugnola, che procedono per uccisione di animali, ipotesi di reato per cui è prevista la reclusione da quattro mesi a due anni. Una vicenda che sta creando grosso clamore, anche per la segnalazione - social del presidente di Teramo Vivi Città, Marcello Olivieri, che ha postato la foto del povero animale impiccato. «La vicenda è stata seguita per prima dalla Lida sezione di Teramo, della presidente Catia Durante - ha sottolineato Olivieri - La foto, una stampa a colori, è giunta a me per posta in forma anonima. Cercando le prime informazioni, ho scoperto che la Lida non aveva avuto il giusto risalto e di mia spontanea volontà ho deciso di utilizzare i social per capire qualcosa in più su quanto accaduto».

Dopo la denuncia su Facebook, il presidente di Teramo Vivi Città ha ricevuto tante telefonate: «Quasi tutte da Torricella e dai cittadini del paese che hanno tenuto a dissociarsi da quello che è successo». Informato anche il sindaco Daniele Palumbi: «Se confermato, sarebbe un atto veramente ignobile - ha detto il primo cittadino - Come sindaco della comunità, condanno ovviamente l'accaduto ma bisogna ancora capire bene i fatti». Sulla vicenda pare infatti ci siano due versioni: alcuni sostengono che il cane sia stato effettivamente impiccato, per altri invece l'animale era già morto e quello immortalato nella foto sarebbe solo un momento del trasporto verso la sepoltura. Le indagini dei carabinieri forestali proveranno a far luce sull'episodio che ha ricevuto condanna unanime sui social da tanti utenti. La prossima settimana, insieme alla Lida, i cittadini di Torricella costituiranno un comitato spontaneo per chiedere di fare totale chiarezza su un episodio «che getta fango sul paese».