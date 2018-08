Teramo Calcio, Zichella confessa il sogno Quagliarella

di Anja Cantagalli

Nel Teramo che ha terminato il ritiro precampionato, è Giovanni Zichella a tracciare un bilancio soddisfacente di questa primissima parte di stagione.



Il tecnico biancorosso confessa di essere rimasto sorpreso da Mantini, prodotto del vivaio del Diavolo, e di aver sognato, per il tempo di una telefonata, di convincere Fabio Quagliarella a vestire la maglia del Teramo.



«Fabio mi ha telefonato per farmi i complimenti e dirmi che era ora io avessi un’opportunità importante. Poi gli ho chiesto se fosse impegnato l’anno prossimo in Serie A... (ride; ndr). Ovviamente era un sogno impossibile, però a me piace provarci sempre, non si sa mai».



Il Teramo domenica pomeriggio affronterà il Rieti nella seconda giornata di Coppa Italia.

