Il Tar del Lazio: il Teramo fuori dalla serie C

Il Tar del Lazio, con provvedimento collegiale firmato dal presidente Francesco Arzillo, ha respinto il ricorso del Teramo che chiedeva la riammissione in Serie C. La decisione stamattina dopo l’udienza discussa ieri. La camera di consiglio non ha confermato l’istanza cautelare concessa in seduta monocratica qualche giorno fa. I giudici amministrativi non si sono invece espressi sulla richiesta in subordine di iscrizione della Teramo Calcio in D non essendo ancora partita la procedura a cui può dare avvio il primo cittadino. Per cui ora spetterà al sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, pubblicare un bando per raccogliere manifestazioni di interesse e scegliere il miglior progetto sportivo.