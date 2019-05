Teramo Calcio, oggi l’incontro con Palma ma all’orizzonte spunta Franco Iachini

Salvo ripensamenti in giornata, Giovanni Palma sarà oggi a Teramo per incontrare il presidente Luciano Campitelli e provare a trovare un accordo per l’ingresso nel club biancorosso.



Il legale ha confermato questa mattina al nostro quotidiano che oggi vedrà il massimo dirigente del Teramo.



Intanto però spunta la pista Franco Iachini: l’imprenditore teramano, vicino settimane fa a diventare socio privato della partecipata Teramo Ambiente (e c’è un ricorso), sarebbe interessato ad avvicinarsi alla Teramo Calcio.

