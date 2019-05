Teramo Calcio, incontro tra Campitelli ed ex vicepresidente della Juve Stabia

Si terrà oggi a Roma un incontro tra il presidente del Teramo, Luciano Campitelli, e l'ex vicepresidente della Juve Stabia, Giovanni Palma.



Accostato alla Sambenedettese, Palma, avvocato napoletano, sta avendo contatti da giorni anche con il Teramo per un eventuale ingresso in società con una quota da definire.



Palma ha lasciato la Juve Stabia qualche settimana fa, pochi giorni dopo la promozione in Serie B.



Raggiunto telefonicamente, il presidente Campitelli ha confermato che "i contatti vanno avanti da giorni". Ultimo aggiornamento: 12:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA