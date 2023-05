Falso allarme bomba a scuola, denunciato studente: ha solo 16 anni

La bravata di giovedì mattina, probabilmente per saltare un giorno di lezione, gli è costata adesso una denuncia alla procura presso il tribunale dei minori dell'Aquila per procurato allarme. È infatti uno studente di sedici anni l'anonimo interlocutore che ha fatto scattare l'ultimo falso allarme bomba stavolta all'istituto tecnico industriale Alessandrini di Teramo che si trova in via San Marino.

Il ragazzo frequenta quell'istituto scolastico e l'altra mattina, intorno alle 10, da una cabina telefonica ha composto il 115, che è il numero d'emergenza dei vigili del fuoco, comunicando, anonimamente, la presenza di un ordigno esplosivo al suo interno e facendo, così, scattare l'allarme che ha comportato l'evacuazione, in via precauzionale, anche degli studenti del vicino liceo Scientifico. Dopodiché sono scattate le operazioni di ricerca del presunto esplosivo e conseguente bonifica condotte dai carabinieri e dai vigili del fuoco, accorsi in gran numero e spostati da altri servizi altrettanto importanti, che si sono concluse alle 11 fortunatamente con esito negativo.

Sono stati i contestuali accertamenti dei militari del Nucleo operativo e radiomobile di Teramo che hanno permesso, in tempi rapidissimi, di individuare il 16enne e denunciarlo alla competente procura presso il tribunale dei minorenni dell'Aquila per il reato di procurato allarme.



Come già avvenuto in altre occasioni analoghe, il presunto responsabile è stato identificato. «Sarebbe, dunque opportuno - scrivono i militari che hanno eseguito le indagini - che gli autori di tali gesti comprendano finalmente che queste condotte illecite hanno conseguenze giudiziarie, poiché le indagini normalmente consentono di individuarli in breve tempo».