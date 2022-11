Incidente mentre tornano a casa dopo serata con amici, morto a 19 anni Dennis D'Antonio: ferito il fratello

Un ragazzo di 19 anni è morto, il fratello è rimasto ferito in uno schianto avvento alle 5,15 di questa mattina sulla strada che porta a Bellante, piccolo centro il provincia di Teramo. I due fratelli stavano facendo rientro a casa, dopo una serata passata con gli amici, quando l'auto - una Renault Modus - è finita fuori strada centrando poi un albero sul lato della carreggiata. Dennis D'Antonio, il 19enne alla guida, è morto sul colpo, ferito il fratello appena 18enne, che ha chiamato i soccorsi

Con l'auto si schianta contro il guardrail: muore a 57 anni. Ipotesi malore alla guida

Schianto tra auto e furgone: tre feriti. Grave un operaio

L'incidente

Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri di Bellante e l'ambulanza del 118 di Teramo che ha portato il ragazzo ferito all'ospedale di Teramo, dai primi esami fortunatamente non ha riportato traumi, ma è in forte stato di choc. La notizia dello schianto si è subito diffusa in città con il suo carico di tristezza e dolore per una giovanissima vita spezzata. Sono al vaglio dei carabinieri le cause del tragico fuoristrada, forse provocato dall'asfalto reso viscido dalla pioggia. L'incidente è avvenuto in via Capodimonte, la vittima è di Bellante e avrebbe compiuto 20 anni il 3 dicembre. Nell'incidente non ci sono altre auto coinvolte. L'auto ha centrato l'albero dal lato del guidatore, uno schianto tremendo che non ha lasciato scampo al 19enne.