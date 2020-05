Morto l'avvocato Walter Mazzitti, era in attesa di trapianto di polmoni

Ultimo aggiornamento: 14:34

E' morto l'avvocato, 69 anni, era ricoverato ain attesa di unMolto famoso ine in Italia, è stato presidente dele dell'Archeoclub. E' stato anche consulente diL'avvocato Walter Mazzitti era nato a. Soffriva da tempo di una grave patologia respiratoria, che non gli aveva impedito di continuare la sua professione,, nell'ambito del suo incarico di consigliere di palazzo Chigi. E' stato consulete per diversi Ministeri come esperto di sistemi idrografici. In Abruzzo è stato coordinare dei. Grandee appassionato di montagna, è stato tra i papapili per diventare commissario per la messa in sicurezza del Gran Sasso.Per anni presidente del Parco del Gran Sasso, uomo di cultura, molto affezionato a Teramo, Mazzitti dove tornava spesso. Grande personalità, è stato insignito di. Nel suo ultimo post su Facebook annunciava lda lui proposta e sostenuta.«Cari amici,Ciò nonostante non posso fare a meno di condividere con tutti voi la mia più grande gioia - attraverso questo messaggio scritto per me da un collega - per avere raggiunto il più importante risultato della mia vita professionale. Oggi, 24 aprile 2020, il Parlamento italiano ha approvato il decreto “CURA ITALIA” volto a fronteggiare la pandemia COVID -19, che. La norma consentirà ad oltrepoter uscire di casa senza limiti di distanza e di tempo e vedersi riconosciuta una libertà di movimento identica a quella di tutti i cittadini italiani non portatori di questa grave inabilità».