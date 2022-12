Teramo, scende dall’auto e il freno a mano salta: la madre rimasta dentro muore in un burrone

TERAMO - In Abruzzo, ad Arsita, in provincia di Teramo un'anziana è morta nell'auto del figlio lasciata forse senza il freno elettronico inserito. Stando alla prima ricostruzione, Giuditta Di Pomponio, 83 anni, era in auto con il figlio. Quest’ultimo è sceso quando l'auto si è sfrenata finendo in un burrone e ribaltandosi più volte. Ad allertare i soccorsi è stato il figlio. Inutili i soccorsi, all’arrivo del 118 la donna era già deceduta. Sul posto anche i vigili del fuoco per riportare la vettura sulla strada e i carabinieri della locale stazione per tutti i rilievi del caso.

Al vagllio c'è l'iptesi che quel freno non sia mai stato inserito. Una tragica fatalità mentre l'83enne era seduta proprio nel'auto sul lato passeggero e aspettava il figlio. L'uomo è subito risultato negativo all'etilometro e al drug test.