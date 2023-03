Erasmus, studenti polacchi visitano l'ospedale di Atri

Studenti polacchi in visita all'ospedale di Atri, in provincia di Teramo. Nell'ambito del progetto Erasmus patrocinato e finanziato dalla Commissione Europea Erasmus +Ka210-Sch Educating 4 Democracy, la delegazione di docenti e

alunni polacchi ospitati dall'Istituto comprensivo di Atri ha visitato la Scuola in ospedale del presidio di Atri, dopo aver visitato altre istituzioni locali e scolastiche. Accompagnati dalla professoressa Gaetanina Da Fermo, referente e

ambasciatrice Erasmus, la delegazione è stata accolta dai docenti impiegati nella struttura a servizio dei bambini

ricoverati al «San Liberatore» e dal direttore sanitario del presidio Marino Iommarini, dal responsabile del centro di

riferimento regionale di Fibrosi Cistica Pietro Ripani e dal personale in servizio nelle unità di Fibrosi Cistica e Pediatria Auxologia. Puntuali sono state le domande e le osservazioni della delegazione Erasmus, con numerosi apprezzamenti per la realtà della Scuola in ospedale.