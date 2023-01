Lo minaccia con un vetro di bottiglia e gli danneggia l'auto: 25enne arrestato per stalking

Minacciato con un vetro di bottiglia rotto, l'auto danneggiata, aggredito senza un apparente motivo da un 25enne straniero che oggi è stato arrestato dai carabinieri di Teramo per il reato di atti persecutori. Il giovane fino dal 22 gennaio, per motivi che finora sono rimasti sconosciuti e che sono comunque oggetto d'indagine, ha ripetutamente minacciato e aggredito un uomo di 53 anni di Teramo. Dopo il danneggiamento dell'auto il 53enne si è rivolto ai carabinieri per denunciare il fare aggressivo e pericoloso dello straniero. «Termo per la mia vita, non dormo più, vivo con un forte stato d'ansia pensando che mi possa accedere qualcosa di brutto», ha detto ai carabinieri. Dopo l'escalation di minacce, oggi l'arresto dello straniero condotto in carcere in attesa della convalida.