L'ex assessore Andrea Core e la compagna feriti in vacanza a Santorini: «Poteva andare peggio»

Era presente in aula consiliare ieri pomeriggio il capogruppo di “Insieme Possiamo” Andrea Core, nonostante l’incidente stradale nell’isola di Santorini, poco prima di rientrare in Italia. Il consigliere comune di Teramo si trovava in vacanza in Grecia con la sua compagna Jessica. L’incidente fortunatamente è stato senza gravi conseguenze, tanto da poter a rientrare a casa.

Fermi in moto a uno stop mentre si recavano a riconsegnare il mezzo noleggiato per le vacanze, i due sono stati falciati da un’altra moto che, a folle velocità, ha superato la lunga fila di auto alle loro spalle e, speronandoli, li ha fatti cadere e sbalzare con un volo di circa 50 metri. Oltre al grande spavento e a qualche ferita ed escoriazione, Andrea e Jessica se la sono cavata con 10 giorni di prognosi. E’ andata peggio, invece, al guidatore dell’altra moto che è stato ricoverato d’urgenza ad Atene e rischia l’asportazione di un rene. Core è arrivato sereno e anche battagliero, come di consueto, in assise civica. «Sto bene, non potevo mancare a questo appuntamento», ha detto lo stesso capogruppo.