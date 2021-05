Minaccia gli agenti che gli impediscono di aprire la bancarella: arrestato ambulante no mask

Tenta di tornare al mercato con la sua bancarella di abbiagliamento vingate, arresttao ambulante no mask. I carabinieri della Stazione di Teramo, in collaborazione con il personale della Polizia Locale, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 42enne, commerciante ambulante, poiché «resosi responsabile dei reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e porto abusivo di oggetti atti ad offendere».

L'ambulante, già sanzionato più volte dagli agenti della polizia locale per inosservanza delle norme di contrasto alla diffusione pandemica del virus Covid-19 e che per tale motivo si era visto interdire dall’amministrazione comunale l’area a lui assegnata all’interno del mercato settimanale del sabato che si svolge nel centro storico della città, alle 7 di questa mattina, si è scagliato contro gli agenti della polizia municipale del comune di Teramo, che gli stavano intimando di non esporre la propria merce per la vendita, danneggiando le transenne apposte a limitazione dell'area che di solito occupava, e minacciando gli agenti intervenuti sul posto. I carabinieri, intervenuti a supporto, sono riusciti a bloccarlo: l'uomo è stato arrestato e condotto in caserma. Al termine dell’udienza d'udienza di convalida, tenutasi nel corso della mattinata presso il Tribunale di Teramo, l’arresto è stato convalidato e il 42enne rimesso in libertà

