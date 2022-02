Allarme bomba al Delfico, denunciato un 17enne. Nessuna spiegazione sulla telefonata anonima

Ha un’identità, stavolta, il responsabile della telefonata arrivata ieri mattina al centralino del liceo classico Delfico – Montauti di piazza Dante, a Teramo, che avvertiva della presenza all’interno dell’istituto scolastico di una presunta bomba. L’ennesima bravata che ha smosso obbligatoriamente forze dell’ordine, Vigili del fuoco, artificieri e fatto evacuare l’intero edificio, comprensivo del convitto nazionale. Questa volta, però, grazie alle immediate indagini dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile è stato individuato e denunciato per procurato allarme un 17enne di Teramo autore della telefonata anonima. E’ lui, infatti, che ha avvertito della presenza nella scuola della presunta bomba, risultata fortunatamente inesistente, facendo così scattare tutti i protocolli di sicurezza e bonifica previsti in questi casi. Si tratta di un 17enne che ha abbandonato la scuola, attualmente senza alcun impiego, che si è chiuso nel silenzio e non ha dato alcuna spiegazione per quella sua telefonata al centralino del liceo classico quando è stato portato in caserma per essere sentito e denunciato. Al momento non ci sono elementi per sostenere che sia sempre lui l’autore degli altri falsi allarme bomba lanciati negli scorsi mese anche al liceo linguistico Milli, allo scientifico Einstein o alla scuola media Savini e all’elementare San Giuseppe. Altri episodio sui quali i Carabinieri continuano ad indagare.

