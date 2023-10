Schianto in moto dopo il turno di lavoro al pub, Leonardo muore a 26 anni

Un ragazzo di 26 anni, Leonardo Ricci, è morto questa notte in un incidente di moto. Stava tornando a casa dopo una serata di lavoro di un pub di Alba Adriatica quando si è schiantato contro un muretto in via Olimpica, nel comune di Alba Adratica, in provincia di Teramo. Il corpo è stato sbalzato via finendo contro un albero. È successo alle 2,30 della notte, per il ragazzo non c'è stato nulla da fare.

Sul posto i carabinieri per i rilievi e le indagini, la Croce Rossa e un l'ambulanza del 118 con medico a bordo: i sanitari hanno tentato di rianimare per 40 minuti il ragazzo senza esito. I carabinieri stanno cercando i capire cosa abbia causato l'incidente, forse la stanchezza ma al vaglio c'è anche la velocità.