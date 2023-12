A14, schianto in galleria: le auto si ribaltano, feriti due ragazzi

A14, schianto ieri pomeriggio in direzione Teramo all’interno lungo la galleria Carestia. Una Volkswagen Golf con alla guida un 19enne è entrata in collisione con una Nissan Pixo condotta da una ragazza: le due auto si sono ribaltate e la conducente della Nissan è rimasta bloccata nell’abitacolo, poi estratta dai vigili del fuoco con il 118. I due ragazzi sono rimasti feriti. La giovane è stata ricoverata in ospedale, per il ragazzo è stata sufficiente la medicazione sul posto.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza i mezzi incidentati. Sul posto è intervenuta la Polizia Autostradale dell'Aquila per i rilievi dell'incidente e regolare il traffico. Il tratto autostradale interessato dall'incidente è rimasto aperta al traffico su un solo senso di marcia per tutta la durata delle operazioni di intervento e i rilievi dell'incidente.