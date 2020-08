Ultimo aggiornamento: 13:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era unaquella che si è consumata la scorsa notte a. A togliersi la vita, impiccandosi a una inferriata dinanzi all’attività commerciale delladal quale sembra si stesse separando, R.T. di 50 anni, stimato artigiano teramano.Il 50enne aveva già provato a farla finita lo scorso 5 agosto, nel suo appartamento di Colleatterrato, in provincia di Teramo. Dopo una telefonata drammatica alla moglie in cui annunciava l’intenzione di uccidersi. Poi lei dal Trentino aveva avvisato alcuni parenti neldell’intenzione che aveva R.T., che a loro volta avevano allertato immediatamente i soccorsi. Infatti, il 50enne si era chiuso in casa e si era adagiato nella vasca da bagno e tagliato le vene dei polsi: lo hanno trovato qui i vigili del fuoco, e i sanitari del 118 dopo aver sfondato la porta d’ingresso.Erano riusciti comunque a, in extremis. Purtroppo, però, il ricovero per un breve periodo nel reparto di psichiatria e il tempo trascorso dopo le dimissioni dall’ospedale non hanno portato effetto migliorativo alla sua difficile condizione. Nella serata di ieri, dopo aver cenato con un congiunto, ha preso l’autovettura e invece di rincasare ha percorso metà penisola per raggiungere Bolzano dove la moglie vive presso i genitori e qui ha messo in pratica l’insano gesto.La notizia ha fatto il giro della città questa mattina in brevissimo tempo e ha gettato nello sconforto chi lo conosceva. Adesso si attende il disbrigo delle formalità di rito per il trasferimento della salma dall’Alto Adige a Teramo.