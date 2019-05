Teramana eletta al parlamento europeo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche l’Abruzzo ha un parlamentare al Parlamento Europeo. È una teramana Luisa Regimenti, medico legale e Presidente dell’Associazione Nazionale Medici Legali – Medicina Contemporanea, candidata per la Lega nella circoscrizione Centro (Lazio, Toscana, Umbria e Marche) che alle elezioni europee del 26 maggio ha riportato 34962 voti, risultando eletto come seconda dietro Salvini.“Fiera delle mie origini abruzzesi, come primo atto da neo parlamentare do deciso di tornare sabato prossimo a Fano, dove ho casa, per festeggiare con i miei concittadini. Luisa Regimenti, è nata a Roma, ma originaria di Fano Adriano, piccolo Comune montano in provincia di Teramo che può vantare dunque di aver avuto un'Europarlamentare, un onorevole (Berardo Nisii) e un Senatore (Doriano Di Benedetto). A Bruxelles porterà il suo lavoro. Scrive sul suo sito web, «scegliere di essere medico è una missione che dura una vita intera, e ti fa mettere il benessere del prossimo al primo posto». Nel suo programma la sanità ricopre un ruolo prioritario, come testimonia il suo impegno quotidiano da responsabile sanità della Lega nel Lazio. Un impegno che si estende anche ai temi cari alla medicina legale, come quello dei contenziosi medici-pazienti, che continuano a condizionare la vita di tanti camici bianchi. «Anche su questo tema dobbiamo adeguare le normative italiane a quelle europee, il 70% delle leggi italiane viene regolato da normative europee e quindi noi chiederemo una normativa europea che vada a regolare la questione».