A14, schianto a Forlì contro un camion in sosta: Antonella muore a 57 anni, ferito il marito

Schianto nella notte tra Cesena nord e Forlì, sulla corsia sud dell'autostrada 14. A perdere la vita una donna di 57 anni, Antonella Comi di Civitella del Tronto. Ferito il marito che guidava l'auto e una terza persona che era in un altro veicolo. La donna, molto conoscuita e originaria della frazione di Villa Passo, viveva a Teramo e lavorava all'ex Provveditorato agli Studi di Teramo. Era molto apprezzata nel suo lavoro per il buon carattere e la passione che metteva in tutto ciò che faceva.

La tragedia è avvenuta ieri sera, poco dopo la mezzanotte nello scontro tra due auto e un tir, in A14, nel tratto autostradale compreso tra Forlì e Cesena Nord. L'auto con la 57enne a bordo avrebbe urtato un camion, fermo in una piazzola di sosta, e poi si sarebbe schiantata contro un’altra auto. Per Antonella Comi non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Il marito della donna e un altro ferito sono stati trasportati dal 118 in ospedale.