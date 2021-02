Litiga con la figlia, poi grida: «La faccio finita». La vicina chiama i soccorsi

Ha prima un litigio al telefono con la figlia, poi tenta di togliersi la vita cercando di annegare nella vasca da bagno. Nel frattempo aveva ingerito medicinali e lasciato un biglietto di addio. Il proposito sucida lo comunica anche alla vicina di casa che, successivamente, dalla finestra sente il forte grido: «La faccio finita». Immediatamente la vicina ha allertato i soccorsi. Sul posto sono accorsi polizia e vigili del fuoco che alla fine hanno scongiurato la tragedia e salvato la donna di 71 anni, residente nel quartiere Borgo, a Lanciano.

La donna è viva grazie all'intervento della vicina di casa che ha chiesto aiuto ai soccorritori. Appena arrivati i vigili del fuoco si sono arrampicati con le scale fino al balcone e sono entrati all’interno. Nell’abitazione la scena era drammatica con la donna semi incosciente distesa nella vasca da bagno, ma ancora intenzionata a farla finita, come altre volte aveva provato a fare per la solitudine. Dopo il salvataggio la pensionata è stata portata dal 118 in ospedale per le cure.

