Tentato furto in abitazione. I ladri per fuggire esplodono due colpi di pistola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questi mattina, verso le 4 alcuni malviventi hanno cercato di introdursi all’interno di un’abitazione in Contrada Giardino, una piccola frazione tra Montepagano e Roseto (Teramo). Scoperti per fuggire hanno esploso due colpi di arma da fuocoStanno ad una prima ricostruzione fatta da alcuni vicini di casa. Uno dei figli, fortunatamente, alle 4, era ancora sveglio e stava guardando la televisione in salone. Ad un certo punto, fuori dalla finestra ha notato degli uomini con in mano una torcia. Il ragazzo si è messo subito ad urlare chiedendo aiuto. Le urla oltra a mettere in fuga i ladri, hanno svegliato gli altri componenti della famiglia e i vicini di casa. Che sono usciti dalle loro abitazione per rincorrere i malintenzionati che stavano fuggendo a piedi. Forse i ladri sentendosi circondati o per spaventare gli uomini che li stavano rincorrendo, circa una dozzina, hanno deciso di sparare due colpi di pistola. Fortunatamente senza colpire nessuno. Poco dopo sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Giulianova.