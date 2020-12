Pescara, tenta di soffocare la compagna con il giubbotto: arrestato per lesioni

Ieri sera a Pescara, a seguito di segnalazione di aggressione al 113, la Squadra Volante, subito intervenuta, ha trovato una donna riversa a terra e un uomo su di lei che cercava di soffocarla utilizzando il suo giubbotto, colpendola anche con calci. Gli agenti hanno bloccato l'aggressore, P.I., 63enne di nazionalità romena, facendo intervenire un'ambulanza per il trasporto in ospedale della vittima, 58 anni, sua compagna, medicata e giudicata guaribile in 15 giorni per «contusioni multiple, trauma cranico non commotivo e contusione della piramide del

setto nasale».

Dagli accertamenti svolti, è stato appurato che l'uomo ha diversi precedenti penali ed è stato già sottoposto alla misura del divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati; inoltre, recentemente, l'aveva già aggredita. Pertanto, P.I. è stato arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate e segnalato alla Autorità Giudiziaria per la violazione del divieto di avvicinamento. L'uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Vasto, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

