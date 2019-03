Tenta di rapinare due supermercati con un pelapatate: arrestato il bandito maldestro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ieri, nel giro di un'ora, fra le 13 e le 14, ha provato a rapinare ben due supermercati. Il Conad di via Rigopiano e l'Eurospin di via Aldo Moro, a Pescara. La prima volte è riuscito a fuggire, ma la seconda è stato inseguito e bloccato dal direttore e da un addetto alla sicurezza e quindi consegnato ai carabinieri. Dritto in carcere è finito un 40enne pescarese: S.E., arcinoto alle forze dell'ordine. Attorno alle 13, con il volto coperto da un cappuccio e da un cappello con visiera, ha fatto irruzione nel supermercato minacciando con un arnese da cucina, una specie di pelapatate, la cassiera. Voleva i soldi. Ma la donna ha subito richiamato l'attenzione del direttore, che è riuscito a metterlo in fuga.Il rapinatore probabilmente ha atteso che la cassiera fosse sola per agire. Quando poi si è trovato di fronte il responsabile dell'attività, non ha potuto far altro che scappare. Naturalmente non soddisfatto, si è quindi diretto all'Euspin di via Moro. Ha puntato il pelapatate al volto della cassiera, intimandole più volte di consegnargli i soldi. E stavolta era quasi riuscito nel suo intento, ma proprio mentre tentava la fuga con il bottino in mano, circa 350 euro e l'intero cassetto del registratore di cassa, è stato raggiunto sia dal direttore che dall'addetto alla sicurezza, un giovane extracomunitario, e pertanto consegnato ai carabinieri. Durante la fuga, il rapinatore ha perso tutto il bottino, poi interamente recuperato.