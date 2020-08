Teramo, tenta di buttarsi dal ponte: a salvarlo anche il sindaco D'Alberto

Un uomo ha tentato di buttarsi nel vuoto, dal Ponte San Ferdinando, al Teramo. Tra quelli che lo hanno convinto a non gettarsi nel vuoto il sindaco Gianguido D'Alberto.



Sono intervenuti anche un passante in bicicletta e poi da due ragazzi, che hanno assistito alla scena. I due ragazzi si trovavano in macchina e stavano dirigendosi verso il centro della città quando hanno notato l’uomo. A quel punto si sono fermati e sono accorsi per aiutarlo, trattenendo l’uomo rimasto sul ciglio, a penzoloni.



Insieme ai Carabinieri e al 118 si è trovato a passare di lì anche il sindaco Gianguido D’Alberto, che si è interessato al dramma dell'uomo. Nel frattempo, nei pressi, si sono creati capannelli di auto. © RIPRODUZIONE RISERVATA