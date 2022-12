Ragazzo di 18 anni tenta di buttarsi al cavalcavia: salvato da un carabiniere e una donna

La sua salvezza un sottufficiale dei carabinieri e una ragazza che passavano per caso sul luogo dove aveva deciso di porre fine ai suoi giorni. Stava per lanciarsi nel vuoto dal cavalcavia del viadotto di Collarmele (L'Aquila), aveva appena scavalcato il guard-rail quando i due angeli lo hanno fermato in tempo dissuadendolo dal terribile gesto.

Protagonista della vicenda un ragazzo di 18 anni del Sud Italia. Un dramma che stava per trasformarsi volutamente in tragedia. Un dramma della solitudine visto che il giovane ai suoi due salvatori, il carabiniere e la ragazza, entrambi di Collarmele, ripeteva in continuazione che nessuno si interessava a lui. Ricoverato all'ospedale ospedale di Avezzano in stato confusionale, il giovane è stato raggiunto dai suoi genitori.



La notizia si è subito sparsa a macchia d'olio. Nel piccolo centro marsicano la gente è attonita, si chiede come può un giovane di appena 18 anni, che ha tutta una vita davanti, decidere di togliersi la vita. All'ospedale il ragazzo è seguito costantemente da medici e infermieri che oltre a sottoporlo a cure delle quali necessita per lo stato di prostrazione psicologica in cui versa, gli stanno vicino, gli parlano in continuazione senza mai lasciarlo un attimo da solo prima dell'arrivo dei genitori.