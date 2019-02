Non vuole fare la fila per entrare in discoteca e tenta di accoltellare il buttafuori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Momenti di tensione, la notte fra sabato e domenica, davanti al Megà di Pescara. Un addetto alla sicurezza della discoteca è stato colpito con un coltello a serramanico da un giovane che pretendeva a tutti i costi di entrare all'interno del locale senza rispettare la fila. Ad evitare il dramma è stato lo stesso buttafuori, di origine senegalese, il quale grazie alla sua prontezza di riflessi è riuscito a schivare il fendente. Il colpo alla fine lo ha preso solo di striscio all'inguine, strappandogli fra l'altro il pantalone.Il responsabile del gesto: un 20enne nato a Chieti e residente a Manoppello è stato subito individuato e fermato dai poliziotti della squadra volante, diretti da Paolo Robustelli, che lo hanno denunciato per porto abusivo di arma da taglio e tentate lesioni. L'episodio, che poteva avere conseguenze gravissime, è accaduto attorno all'una. Il ragazzo si è presentato davanti alla discoteca e, nonostante ci fossero tanti ragazzi in fila in attesa del proprio turno, con strafottenza ha iniziato a pretendere di entrare prima degli altri. Voleva, insomma, saltare la coda. Uno degli addetti alla sicurezza è quindi intervenuto, dicendogli chiaramente che doveva rispettare la fila e che non poteva fare come gli pareva. Per tutta risposta, il ragazzo ha estratto un grosso coltello a serramanico che si portava dietro e ha provato con forza a colpirlo. E' stato subito fermato e nel frattempo è stata avvisata la polizia.All'arrivo degli agenti, la situazione era più calma. A terra, vi era il coltello che è stato sequestrato. Il giovane è stato condotto in questura, mentre per il buttafuori è stato chiesto l'intervento di un'ambulanza ed è stato poi medicato sul posto. Per fortuna, non ha riportato conseguenze, ha sporto comunque subito querela.