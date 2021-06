Tennis: i gioielli d'Abruzzo sulle colline di Francavilla per i campionati regionali

I campionati regionali giovanili di tennis si sono disputati sulle colline di Francavilla, al tennis club "La Campagna". Partecipazione boom, anche a livello qualitativo si sono messi in mostra i migliori gioiellini abruzzesi delle categorie dalla Under 10 alla Under 16 sia tra i maschi sia tra le femmine. E ce ne sono tanti, alcuni "attenzionati" dai tecnici federali che puntano su di loro per altre manifestazioni istituzionali di squadra. Le finali sono state spesso combattute e si sono protratte al long tie-break.

U10 m: Niccolò Marini su Riccardo Torrieri 61 64

U11 m Stefano Palanza su Nicola Di Lorenzo 62 62

U12 m: Luca La Palombara su Luca Pomilio 61 75

U13 m: Davide Ciaschetti su Alessandro Scalzo 63 60

U14 m: Alessandro Mondazzi su Mirko Tosiani Vecchi 61 61

U16 m: Andrea Rossi Principe su Alessandro Sciacca 63-46-10/5

U10 f: Ludovica Baroni su Ginevra Grilli su 62 63

U11 f: Giada Palmucci su Benedetta Alibertini 64 57 10/6

U12 f: Sara La Noce su Alice Di Santo 61 64

U13 f: Eleonora Baroni su Luigia Candelori 63 63

U14 f Tamara Ascolani su Benedetta Mazzia 60 61

U16 f: Agnese Dolceamore su Asia Zulli 75 63

Tra qualche giorno in Abruzzo si terrà la prestigiosa "Coppa Belardinelli" a Castel di Sangro, uno degli eventi più importanti a livello italiano di queste categorie rappresentative regionali.













