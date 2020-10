Tennis: da tutta Europa agli Internazionali Under 18 di Pescara

Centoventotto partecipanti nei tabelloni maschili e femminili, di cui 126 da tutta Europa e un paio anche dall'Argentina. Il Circolo Tennis Pescara ha portato a termine una manifestazione internazionale Under 18 di alto livello vinta da Daniel Bagnolini e Klara Novakova. Bagnolini ha vinto il torneo Itf Junior Tour, atleta romagnolo testa di serie n.3 che è partito dalle qualificazioni e ha raggiunto la finale contro Mariano Tammaro, testa di serie numero 5. La partita è stata piuttosto in discesa: 6-0 6-3. Tra le donne c'era molta attesa per Andrea Maria Artimedi, atleta di Roseto ma tesserata con il CT Mosciano, che si allena nella famosa accademia di Galimberti. La Artimedi si era imposta già nel doppio e, pur essendo testa di serie numero 5 nel singolare, è riuscita ad arrivare sino in finale! Dove purtroppo è arrivata la sconfitta per 5-7 6-0 6-3 contro la ceka Klara Novakova (n.1 del tabellone). Sentiremo di nuovo presto parlare di Andrea Maria Artimedi, perché sta davvero facendo passi importanti e sta scalando le classifiche. Tra l'altro, poche settimane fa la 17enne rosetana si era anche imposta come nuova campionessa regionale nella categoria assoluta, pur essendo ancora una junior.

