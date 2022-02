Televisore in fiamme, la casa brucia: anziana salvata dal figlio. Tutti e due all'ospedale

Allarme per un incendio in un'abitazione di Tollo (Chieti) nella tarda mattinata di ieri: sono rimasti lievemente intossicati mamma e figlio, la loro casa è inagibile. Grande paurai nel paese ai confini con Ortona per via di un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi per i due abitanti.

Tutto è successo intorno a mezzogiorno in un'abitazione di via Perruna. L'incendio, secondo una prima ricostruzione fatta dagli inquirenti, sarebbe scaturito da un cortocircuito elettrico che potrebbe essere partito dalla televisione posta in cucina. Sembrerebbe essere stata subito esclusa, quindi, la causa dolosa. Gli inquilini della casa - si tratta di una donna di 85 anni e del figlio 58enne - sono rimasti intossicati dal fumo intenso che ha riempito in pochissimo tempo i locali dell'abitazione e dalle notizie trapelate avrebbero riportato anche delle ustioni, per fortuna non gravi.



Mamma e figlio, molto stimati dai propri compaesani, sono stati quindi trasportati con l'ambulanza all'ospedale di Chieti e lì hanno ricevuto le prime cure al Pronto soccorso. Le loro condizioni, come detto, non sembrerebbero destare troppe preoccupazioni. A quanto pare, sarebbe stato proprio il figlio a mettere prontamente in salvo l'anziana madre.

La strada dove sorge l'abitazione è stata transennata e chiusa al traffico per permettere l' intervento dei vigili del fuoco intervenuti immediatamente sul posto con il personale sanitario del 118 e con i Carabinieri della Compagnia di Ortona che hanno collaborato alle operazioni di soccorso. La circolazione viaria da via Perruna è stata quindi dirottata sulla via parallela. Al momento la casa risulta, purtroppo, essere inagibile: la cucina, da cui le fiamme si sono sviluppate, è andata completamente distrutta dal fuoco che ha divorato tutto; il resto dei locali sono stati invece invasi dal fumo.