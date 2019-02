Ultimo aggiornamento: 20:27

L'AQUILA Una maestra aquilana balla e scherza con Paolo Bonolis su Canale 5. Mariella Purificati, insegnante a Civitatomassa, è stata la protagonista in tv domenica sera insieme al noto conduttore della trasmissione serale "Avanti un altro" condotta da Paolo Bonolis. Nel corso del programma il suo splendido sorriso e la sua ironia hanno fatto da spalla al padrone di casa improvvisando un balletto e facendo il pieno di applausi. Bonolis ha fatto battute con il suo inconfondibile stile alla Totò, ma la maestra aquilana è stato al gioco divertendo il pubblico a casa e in studio. Tanti i complimenti sul web e sui social. Chissà... forse è nata una stella.«Dal momento che sono una persona solare e amante del divertimento - ha raccontato Mariella - mi è stata data la possibilità di partecipare come pubblico alla trasmissione di Paolo Bonolis. Sono una trasformista per vocazione, come dice Renato Zero in una sua famosa canzone e non amo prendermi troppo sul serio. Quando, per caso, mi sono ritrovata sul palcoscenico, microfonata, mi sono messa in gioco con piacere, assecondando il conduttore nelle sue gag. Non avevo mai visto la trasmissione, ma me la sono cavata bene, grazie alla mia innata allegria. Ho detto a Bonolis che amo ridere e scherzare e lui mi ha fatto anche ballare elogiando la mia "capacità danzerina". "Signora, i miei complimenti. Lei si muove come un derviscio. Proprio brava! Frequenta scuole di ballo? È proprio naturale... l'anima nera che è in lei!!! Elegante e policroma». Mariella, figlia di un generale degli alpini, insegna nella scuola d'infanzia a Civitatomassa. «Sono un'aquilana doc, fantasiosa ed estrosa. Faccio laboratori di arte e manualità creativa e insegno a Civitatomassa dell'istituto comprensivo di Scoppito. I miei colori e la mia personalità poliedrica mi hanno fatto riscuotere un successo inaspettato. Impegni permettendo, ho intenzione di partecipare ad altre trasmissioni televisive. Mi sono troppo divertita».