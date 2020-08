© RIPRODUZIONE RISERVATA

Pazienti con il diabete; pazienti con malattie rare; pazienti con disturbi dello spettro autistico; pazienti afferenti all'area della salute mentale, con specifica attenzione all'infanzia e all'adolescenza; pazienti che necessitano di riabilitazione.Sono le categorie di malati in Abruzzo che potranno essere curati con la telemedicina. Nei mesi scorsi, nella fase acuta dell'emergenza Covid, erano state già introdotte modalità di ricorso alla telemedicina in materia di autismo, diabete e malattie rare, così da garantire la continuità assistenziale per i pazienti.Pur con tutti i limiti di un sistema attivato in una situazione di emergenza, l'esperienza ha registrato riscontri positivi, accelerando così il processo di implementazione del servizio, in considerazione della necessità di sviluppare forme assistenziali alternative per la gestione delle cronicità e, più in generale, delle situazioni cliniche di fragilità.Il provvedimento adottato dalla Regione (alla cui stesura hanno partecipato medici, psicologi, rappresentanti delle professioni sanitarie, coordinati dall'Agenzia sanitaria regionale e dal Dipartimento regionale Sanità), introduce indicazioni omogenee per tutte le Asl abruzzesi sui processi organizzativi e attuativi della telemedicina, uniformando modalità di prescrizione, accesso, erogazione e registrazione. In questo modo le aziende sanitarie possono predisporre modalità di intervento alternative o integrative a quelle ordinariamente strutturate, anche utilizzando interventi di televisita, teleriabilitazione e attività compensative concordate, con particolare attenzione ai pazienti con disabilità e cronicità, e ai loro caregiver.