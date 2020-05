© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune diha deciso di anticipare l’installazione delleda tempo previste soprattutto per due ragioni, la prima è quella che mira a combattere tradizionali luoghi in cui in passato anche recente si sono registrare situazioni di spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche per vigilare con particolare attenzione sugli assembramenti in ottica anti Covid 19. E così ieri mattina sul territorio comunale di Giulianova sono iniziati i lavori di installazione delle prime cinque telecamere sulle quattordici complessive previste dal progetto provinciale denominatoLe cinque telecamere installate vanno a coprire ulteriorisensibili della città come, piazza Fosse Ardeatine, Via Nazario Sauro, piazza del Mare e il Lungomare Zara. «Continueremo a sviluppare capillarmente la videosorveglianza sul territorio giuliese a supporto delle attività del Corpo di Polizia Municipale che sta operando in sinergia con le altre forze di polizia presenti sul territorio – ha dichiarato il sindaco– l’impianto, infatti, costituisce uno strumento fondamentale per rafforzare le misure per la tutela del patrimonio e la sicurezza pubblica nonché per il supporto nell’individuazione e identificazione dei responsabili di atti di vandalismo, danneggiamenti, furti, ed altro a danno del patrimonio pubblico locale».Entro l’estate è prevista l’installazione di ulteriori telecamere ad alta definizione sul territorio attualmente non coperto, fino ad arrivare ad un dispiegamento di oltre 100. Accolta la richiesta del priore del Santuario della Madonna dello Splendore per una telecamera anti-vandali.