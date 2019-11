© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'AQUILA Bolle di Sapone, spettacolo scritto e diretto da Lorenzo Collalti e interpretato da Grazia Capraro e Daniele Paoloni, torna in scena al Gran Teatro Zeta dell’Aquila il 13 novembre, al Teatro Tor Bella Monaca di Roma dal 14 al 16 novembre e al Teatro Brancaccino di Roma dal 21 novembre al 1 dicembre. Grafica e costumi di Silvia Romualdiper una produzione KhoraTeatro in collaborazione con l’Uomo di Fumo.Due personaggi timidi e maniacali vivono le loro vite in maniera surreale, intrappolati in una visione fantasiosa del quotidiano fino a quando il destino non li fa incontrare in un giardino pubblico. Costretti a comunicare si raccontano le loro piccole solitudini sullo sfondo di una periferia metropolitana alienata.Lorenzo Collalti, giovane regista, autore di Nightmare N.7, Un Racconto d’inverno e Reparto Amleto, porta in scena, che ha debuttato nel 2018 al Festival In Equilibrio di Armunia, Bolle di Sapone, in cui la scrittura apparentemente leggera rivela un’analisi profonda ed emotivamente forte della società contemporanea nelle grandi metropoli in cui le persone vivono vite solitarie: “Se vivi in un paese di quattromila abitanti conosci tutti, se abiti in una città di tre milioni di persone non conosci nessuno.” La periferia con i suoi palazzoni sovraffollati spesso non permette le relazioni umane, rendendo gli individui sempre più soli, diffidenti e spaventati evitando il contatto e l’incontro con l’altro.Gran Teatro Zeta L’Aquila - Via Rodolfo Volpe 67100 Monticchio - L’Aquila13 novembre ore 21Biglietti: Intero 15 euro, Ridotto 10 euroInfo e prenotazioni 086267335