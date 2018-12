Ultimo aggiornamento: 18:10

PESCARA Il teatro in camera d’albergo che l’anno scorso ha divertito e stupito il pubblico pescarese torna all’Esplanade di Pescara il 29 dicembre con un’edizione rinnovata, nuove storie per nuove “camere da letto” …!«Grand Hotel Teatro Comedy targato Teatri Riuniti d'Abruzzo e sponsorizzato dalla Regione Abruzzo - ha spiegato Antonia Renzella, una delle ideatrici dello spettacolo - è un format teatrale d’importazione britannica che trae ispirazione dall’ Heartbreack Hotel londinese, che ha infiammato le estati al Jetty di Londra. L’originalità e l’innovazione sono il punto di forza di questa operazione che, catapultando lo spettatore direttamente dentro l’evento spettacolo come parte integrante e completamento di esso, abbatte la barriera tra palcoscenico e platea. Le stanze di un hotel diventano il luogo ideale dove ambientare frammenti di vite private da spiare quasi attraverso il buco della serratura, così come il foyer può essere luogo di intrattenimento del pubblico che ascolta le confidenze notturne di un portiere d’albergo…. Un modo diverso di vivere l’esperienza-teatro dove è il teatro a irrompere nella vita quotidiana delle persone. La camera da letto di un hotel poi con il suo continuo via vai di turisti e avventori sempre diversi è un custode e contenitore infinito di storie : una vita lascia spazio a quella nuova che sta per entrare ogni qualvolta la camera viene ripulita dalla cameriera per accogliere un nuovo ospite».Un turista, una coppia in vacanza, un manager in viaggio d’affari, un single in cerca d’avventure, un rispettabile avvocato cleptomane, un’appassionata di feng shui, un sentimentalista depresso che cerca di farla finita, un perverso feticista, una cameriera ficcanaso e altro ancora!…tutto può succedere nelle camere da letto di GRAND HOTEL TEATRO COMEDY dove si alternano tradimenti, equivoci, travestimenti, rivalità tra cameriere, tentati suicidi, misteriose scomparse.Guardare le vite degli altri sbirciando attraverso il buco della serratura delle stanze di un albergo, per scoprirne la vera identità, dietro l’apparenza.Ideato da Antonia Renzella e Valeria Bafile, che ne curano anche la drammaturgia, lo spettacolo coinvolge più di 15 artisti tra attori e musicisti e rafforza l'esigenza di promuovere territori, location e il teatro stesso, valorizzando i patrimoni di una città in quella visione che fa della cultura il promotore privilegiato del turismo.Dalle ore 18.30. Info: 328.5465712. Ingresso 15 euro (aperitivo in jazz+spettacolo), il pubblico sarà accolto nella hall dell’ Esplanade da un istrionico direttore d'hotel, da attori in veste di camerieri per gustare un aperitivo in jazz nella hall o nel foyer dell’ albergo in attesa di essere accompagnato dalle cameriere nelle stanze dove gli spettatori, a gruppi di 15/20 per volta, “spieranno” come intrusi le vicissitudini notturne degli “ospiti” di Grand Hotel .Il cast degli attori: Valeria Bafile, Alessandro Coccoli, Giancarlo Curio, Simona D'Angeli, Chiara de Paolis, Andrea De Petris, Andrea Fugaro, Gemma La Cecilia, Ilaria Micari, Antonia Renzella, Sebastiano Santucci, Marco Cassini.I Musici: La Tonino Marinelli Jazz Band.